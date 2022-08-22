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Ночью в Донецке уничтожили базу группировки боевиков «Пятнашка»

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  • 22.08.2022, 12:36
  • 3,608
Ночью в Донецке уничтожили базу группировки боевиков «Пятнашка»

Удар был нанесен реактивными системами залпового огня HIMARS.

Украинские военные уничтожили во временно оккупированном РФ Донецке базу российской террористической группировки «Пятнашка».

Об этом в понедельник, 22 августа, сообщил у себя в «Фейсбуке» глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Пылает база печально известной „пятнашки“, интернациональная банда, которая воевала в Луганской области. Куча 200-х и 300-х. Уничтожена модная техника. Продолжение следует…», — написал он.

удар был нанесен реактивными системами залпового огня HIMARS.

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