Белорусские кардиологи рассказали, почему давление ниже летом и ночью 1 22.08.2022, 12:42

Согласно рекомендациям ВОЗ, нормальное артериальное давление должно быть не выше 140/90 мм.

Артериальное давление – самая непостоянна величина человеческого организма, говорят белорусских кардиологов. Так, например, по словам завкафедрой кардиологии и ревматологии БелМАПО, доктора медицинских наук, профессора Андрея Пристрома, у здорового человека давление зимой и летом может отличаться до 10 мм ртутного столба. В летние месяцы оно ниже, а зимой – выше. Цифры на тонометре зависят также от дня и ночи. Так, ночью давление на 10–20 % ниже, чем днем, а утром ниже, чем вечером.

Величина цифр на тонометре зависит также от физических нагрузок, стресса, выпитой чашки кофе, а также соленой еды, например, селедки и количества литров выпитой за день воды, добавляет ведущий научный сотрудник РНПЦ «Кардиология», кандидат медицинских наук Мария Ливенцева.

Согласно рекомендациям ВОЗ, нормальное артериальное давление должно быть не выше 140/90 мм рт. ст. Но на эти цифры влияет возраст и вес человека, то курит и выпивает он или нет, его хронические заболевания.

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