В российском Кемерова заключенные брали в заложники сотрудников СИЗО
- 22.08.2022, 12:48
На территорию СИЗО заходил спецназ.
Восемь заключенных, содержащихся в следственном изоляторе №1 в российском Кемерово, захватили в заложники сотрудников СИЗО, сообщает российское агентство ТАСС.
Как сообщил РБК, арестанты заблокировали в камере трех сотрудников при проведении ими проверки, потребовав переговоров с прокурором области и руководством ФСИН. Что сподвигло заключенных на такие действия - не сообщается.
По данным телеграм-канала Baza, на территорию СИЗО зашел спецназ, с захватившими заложников начались переговоры, в результате которых одна из сотрудниц изолятора была освобождена. О том, что в изолятор прибыли бойцы спецподразделений, сообщал и телеграм-канал Mash.
Сейчас они освобождены.
В начале июня больше 80 заключенных этого СИЗО заявили, что объявляют голодовку. Они обвиняли сотрудников изолятора в избиениях, а также в изнасиловании одного из заключенных с помощью дубинки.