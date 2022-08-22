В российском Кемерова заключенные брали в заложники сотрудников СИЗО 22.08.2022, 12:48

На территорию СИЗО заходил спецназ.

Восемь заключенных, содержащихся в следственном изоляторе №1 в российском Кемерово, захватили в заложники сотрудников СИЗО, сообщает российское агентство ТАСС.

Как сообщил РБК, арестанты заблокировали в камере трех сотрудников при проведении ими проверки, потребовав переговоров с прокурором области и руководством ФСИН. Что сподвигло заключенных на такие действия - не сообщается.

По данным телеграм-канала Baza, на территорию СИЗО зашел спецназ, с захватившими заложников начались переговоры, в результате которых одна из сотрудниц изолятора была освобождена. О том, что в изолятор прибыли бойцы спецподразделений, сообщал и телеграм-канал Mash.

Сейчас они освобождены.

В начале июня больше 80 заключенных этого СИЗО заявили, что объявляют голодовку. Они обвиняли сотрудников изолятора в избиениях, а также в изнасиловании одного из заключенных с помощью дубинки.

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