Эстония будет продвигать полное энергетическое эмбарго против России 1 22.08.2022, 13:05

Также Таллинн предложит запретить россиянам въезд в ЕС.

Эстония будет продвигать идею полного энергетического эмбарго против России в восьмом пакете санкций ЕС за агрессивную войну Кремля.

Как сообщает ERR, об этом заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

По его словам, Эстония будет предлагать включить в пакет полное энергетическое эмбарго, новые группы товаров и окончательное отключение российских банков от SWIFT.

«Мы должны серьезно поднять цену агрессии для агрессора перед приближением зимы. Семь предыдущих пакетов оказались недостаточными, чтобы подтолкнуть Путина к прекращению войны», - отметил Урмас Рейнсалу.

Также Эстония предложит запретить россиянам въезд в ЕС.

«Более 10 млн граждан РФ сейчас имеют право въезда в Европейский Союз… Кто-то должен сделать первый шаг. Надеюсь, мы сможем достичь общеевропейского согласия для какой-либо формулировки», - отметил глава МИД Эстонии.

Он подчеркнул, что в Кремле сейчас пытаются сыграть на усталости Европы от войны. «Мы должны сказать, что это бесполезная надежда. Мы готовы помогать Украине и оказывать давление на Россию, столько нужно, чтобы она вынуждена была отступиться. Очень важно проявить решительность», - подчеркнул Урмас Рейнсалу.

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