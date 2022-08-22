Что сейчас происходит на военной базе в Зябровке?2
- 22.08.2022, 13:22
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Под Гомелем россияне сменили расположение ракет.
После того, как расположение ракет на военной базе в Зябровке были детально зафиксированы спутником, российские ракетчики сменили их расположение, пишет «Флагшток».
В соответствии с данными радарной съемки Sentinel Hub, на минувшей неделе военные переместили массивные локаторы и пусковые комплексы на заросшую лесом юго-западную окраину старого аэродрома.
В последний раз перемещение вооружения было зафиксировано после массированного ракетного пуска с территории аэродрома 28 июля.
На изображениях космическая фотосъемка Maxar 12.08 и радарная съемка Sentinel 22.08.