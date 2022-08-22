В России пауки стали есть друг друга Александр Кушнарь

22.08.2022, 13:17

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фото: ТАСС

Ситуация с Дугиным – это симптом больших грядущих перемен в России.

Не к лучшему для нее, нет (покойника не оживить), а, скорее, к большей хаотизации и меньшей управляемости этой обители смерти и страданий.

Вне зависимости от того, кто устроил эту киллер-операцию. Хотя авторство – тоже немаловажный вопрос. Ведь если это и правда устроили конкурирующие группировки, значит, «классовая борьба обостряется» в условиях сокращающихся ресурсов.

Разумеется, это означает и то, что Украина справляется с двадцатикратно превосходящим ее врагом более чем успешно, раз сумела дотянуть противника до состояния начала его внутренних катаклизмов.

Александр Кушнарь, «Фейсбук»

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