FT: Встречи Путина с Зеленским не будет 5 22.08.2022, 13:29

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Россия не хочет договариваться о мире с Украиной.

Россия не видит возможности для поисков дипломатического решения, которое позволило бы покончить с войной, которую она развязала против Украины. Москва же ожидает, что конфликт будет долгим.

Об этом Financial Times сказал постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Он подчеркнул, что ООН должна играть большую роль в попытках закончить войну, а также обвинил США и другие страны НАТО в том, что они якобы вынуждают Украину отказываться от переговоров. Гатилов также уверен, что прямых переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским не будет, пишет «Зеркало недели. Украина».

«Сейчас я не вижу никаких возможностей для дипломатических контактов. И чем дольше конфликт продолжается, тем труднее будет найти дипломатическое решение», – сказал Гатилов.

Financial Times пишет, что его комментарии прозвучали на фоне челночной дипломатии, которая наблюдалась на протяжении последних нескольких недель. Слова Гатилова перечеркивают все надежды на то, что зерновое соглашение, позволившее разблокировать экспорт из Украины, можно будет использовать в качестве базы для более широких договоренностей.

Представитель России также пожаловался, что ООН стал «политизированным» из-за российской войны против Украины. И это якобы «навредило авторитету ООН и ее подразделениям». И, по мнению Гатилова, именно поэтому организация не может действовать как эффективный посредник.

«У нас нет никаких контактов с западными делегациями. В протокольной плоскости мы не видим друг друга… В частном порядке тоже у нас, к сожалению, нет никаких контактов. Мы просто не говорим», – пожаловался Гатилов.

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