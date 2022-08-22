ВСУ нанесли удары по Антоновскому мосту и ряду целей в Херсонской области 7 22.08.2022, 13:40

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Взрывы были слышны и в Чернобаевке, и в Новой Каховке.

В понедельник, 22 августа, в соцсетях появилась информация об ударах ВСУ по временно оккупированным РФ районам Херсонской области, пишет «Новое время».

Согласно имеющимся дынным, взрывы были слышны в Чернобаевке и Новой Каховке.

«Только закончилась тревога и взрывы начались», — рассказали местные жители, опубликовав фото и видео, на которых запечатлены места прилетов и поднимающиеся оттуда густые клубы дыма.

Кроме того, мощные взрывы слышны и в самом Херсоне.

По некоторым данным, есть попадания по Антоновскому мосту.

Более подробной информации на данное время не поступало.

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