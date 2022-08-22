На турслете лукашенковских профсоюзов одна из команд оформила свой лагерь под ГУЛАГ 20 22.08.2022, 13:43

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Сами «узники» профсоюза были одеты в оранжевые робы.

В Беларуси прошел VIII Республиканский турслет лукашенковских профсоюзов. Одна из команд — провластного профсоюза работников транспорта и коммуникаций — оформила свою площадку в стиле тюрьмы строгого режима, обратила внимание «Наша Нiва».

На фото стенда можно увидеть лагерные ворота, стенд с «безопасными сотрудниками», вышки для «вертухаев», столовую за решеткой, двухэтажные нары.

Сами «узники» профсоюза были одеты в оранжевые робы, их охранница — в камуфляже.

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