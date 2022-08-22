На турслете лукашенковских профсоюзов одна из команд оформила свой лагерь под ГУЛАГ

На турслете лукашенковских профсоюзов одна из команд оформила свой лагерь под ГУЛАГ20
- 22.08.2022, 13:43
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Сами «узники» профсоюза были одеты в оранжевые робы.
В Беларуси прошел VIII Республиканский турслет лукашенковских профсоюзов. Одна из команд — провластного профсоюза работников транспорта и коммуникаций — оформила свою площадку в стиле тюрьмы строгого режима, обратила внимание «Наша Нiва».
На фото стенда можно увидеть лагерные ворота, стенд с «безопасными сотрудниками», вышки для «вертухаев», столовую за решеткой, двухэтажные нары.
Сами «узники» профсоюза были одеты в оранжевые робы, их охранница — в камуфляже.