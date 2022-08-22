Шесть продуктов, которые становятся полезнее после термической обработки 22.08.2022, 13:49

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Эти продукты становятся еще полезнее после варки или тушения.

Польза овощей и фруктов в сыром виде известна всем, но некоторые продукты становятся ещё полезнее после варки, тушения или запекания. Высокая температура раскрывает их полезные качества и повышает питательную ценность. 6 таких продуктов назвал «Униан».

Помидоры

В тушеных и вареных помидорах больше ликопена, который является сильным антиоксидантом и противоопухолевым средством. В термически обработанных томатах этого вещества становится больше и оно лучше усваивается. А основные витамины, которыми богат помидор, устойчивы к теплу.

Свекла

Запеченная или отварная свекла не уступает сырой по пользе. Полезные витамины и микроэлементы в её составе сохраняются после тепловой обработки. А флавоноиды и антоцианы усваиваются даже лучше.

Чеснок

После жарки или тушения в чесноке разрушается витамин С, но зато образуется аллицин. Это уникальное вещество, которое и обладает антибактериальными свойствами. Жареный чеснок - единственный исчтоник аллицина в природе.

Морковь

В приготовленной моркови на 30% больше полезных антиоксидантов, чем в сыром овоще. Морковь, как и помидоры, содержит ликопин, которого становится больше после термической обработки. А полезный для зрения и защиты от радиации бета-каротин выделяется в морковм только после термической обработки.

Яблоки

Запеченные яблоки содержат немного меньше витаминов, чем сырые, но в них гораздо больше пектина. Это вещество защищает клетки от старения, борется с раковыми клетками и помогает выводить токсины из организма. Поэтому яблоки полезно иногда запекать или консервировать, а не только есть их сырыми.

Шпинат

В термически обработанном шпинате полезные вещества не только не исчезают, но даже легче усваиваются. Эта зелень полезна для пищеварения и нервной системы. В этом продукте много витамина B6, который лучше усваивается организмом после приготовления шпината на пару.

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