Пионтковский: Путин понял предупреждение

Пионтковский: Путин понял предупреждение9
- 22.08.2022, 13:57
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Времена, когда все боялись главу Кремля, прошли
Великобритания и США заявили, что авария на Запорожской АЭС может рассматриваться странами-членами НАТО как нарушение 5-й статьи Альянса о коллективной безопасности.
В таком случае россиянам придется иметь дело непосредственно с НАТО. Правда, их войска на территорию Украины не войдут.
Такое мнение в эфире «24 канала» высказал российский публицист Андрей Пионтковский.
Он считает, что НАТО будет достаточно только авиации, чтобы через несколько часов превратить в пепел всю российскую группировку на территории Украины.
«Вы видите, как изменили ситуацию на фронте 16 HIMARS. А если будет привлечена вся американская авиация, ракеты», – сказал публицист.
Пионтковский добавил, что Путин эту угрозу осознает и предупреждение понял. Публицист подчеркнул, что времена, когда все боялись Путина, прошли, и теперь бояться должен он.
«То, как Запад перестал слушать его угрозы, заметно в том числе и в ядерной сфере. В последнее время из Москвы раздаются кардинально другие заявления. Они говорят, что ядерная война невозможна, ведь в ней не будет победителей, а российское ядерное оружие существует только для сдерживания возможной ядерной атаки», — сказал Пионтковский.