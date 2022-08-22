В октябре 2022 года в Беларуси появятся новые дорожные знаки 6 22.08.2022, 13:59

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Как они будут выглядеть.

Будет введен новый дорожный знак, который получил название «зона с ограничением максимальной скорости движения». Он будет регулировать скорость движения по определенным территориям. В зоне плотной жилой застройки, например, может быть введено ограничение в 30 километров в час. Такие зоны широко распространены в мировой практике. Они позволяют обеспечивать безопасность дорожного движения без использования дополнительных знаков ограничения скоростного режима и искусственных неровностей, пишет «Комсомолка».

Кроме этого, на дорогах в скором времени можно будет увидеть и другие новые дорожные знаки и таблички. «Выезд на дорогу с велосипедной дорожкой», «Дорога с велосипедной дорожкой», «Движение на средствах персональной мобильности запрещено, «Все ТС, кроме электромобилей»,«Пункт обслуживания системы электронного сбора платы за проезд», «Зимний период», «Светлое время суток», «Темное время суток».

Появятся отличительные знаки и в зонах для зарядки автомобилей.

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