Бесславный конец Антон Геращенко

22.08.2022, 14:13

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Такая судьба ждет высокопоставленных военачальников и спецслужбистов РФ.

До какой же степени цинизма дошли Путин и ФСБ по отношению к своим же сторонникам!

Они убили дочь главного идеолога Путина, ярую ненавистницу Украины – Дарью Дугину, ради того, чтоб мобилизовать крайне правых сторонников Путина после 6 месячного тотального провала войны против Украины.

Все попытки обвинить в этом украинскую сторону – несостоятельны.

В чем смысл для Украины ликвидировать Дарью Дугину или ее отца шизофреника?

Такого рода действия эффективны против высоких военачальников, военных преступников, секретоносителей, разработчиков новых видов опасного оружия, террористов.

Тратить силы, средства и ценных агентов на третьестепенные цели совершенно бессмысленно.

Кто выиграл от организации убийства Дугиной, и попытки убить ее отца?

Главные выгодополучатели – это конечно же Путин и ФСБ.

У них теперь есть повод перевести всю РФ, расслабившуюся после окончания Второй Чеченской войны на тотальную взаимную слежку, контроль за передвижением своих граждан и тотальный террор. Попытаться призвать к всеобщей мобилизации.

Во-вторых, – это роспропагада, которая пытается представить Дарью Дугину, как жертву украинских спецслужб.

С первых минут после гибели Дугиной, когда еще никто ничего не проверял, во взрыве ее машины уже обвинили Украину.

Выгода для пропаганды очевидна – это переведение внимания аудитории с полного провала так называемой «СВО», которая начиналась как «победный марш» на Киев, а заканчивается ежедневным срабатыванием ПВО в глубоком тылу у русских, взрывами военных аэродромов и складов боеприпасов.

Очевидно, что зрелищный взрыв и ужас в газах бесноватого отца-фашиста увидевшего своими глазами гибель своей дочери – это просто подарок судьбы для роспропаганды. Подарок, хорошо продуманный и просчитанный в недрах росспецслужб, которым не впервой делать подобные жестокие провокации и убийства.

Чего стоит только подрыв жилых домов в Москве, Волгодонске, Буйнакске, которые стали поводом для Путина развязать Вторую Чеченскую войну и на гребне волны страха россиян прийти к власти и построить диктатуру.

Очевидно, что такая же жестокая расправа ждет высокопоставленных военачальников и спецслужбистов, которые готовили провальное наступление.

Их будут взрывать, расстреливать и обвинять в этом Украину, пытаясь поддерживать таким образом у россиян ненависть и поддержку войны на высоком уровне.

Вот такой вот бесславный конец ждет всех, кто поднял руку на Украину!

Антон Геращенко, «Фейсбук»

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