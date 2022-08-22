Работник МТЗ: Деньги у завода заканчиваются 22.08.2022, 14:18

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Фото: Bymedia

Флагманы промышленности показывают рост складских запасов.

В Беларуси продолжается рост складских запасов в промышленности. Согласно Белстату, в июле они увеличились еще на Br 160 млн и составили на 1 августа Br 8,02 млрд. Это наибольший показатель складских запасов в стоимостном выражении за последние годы.

Уровень складских запасов также вырос. На 1 августа он составил 72,9% от среднемесячных объемов производства против 71,7% на 1 июля. Год назад запасы составляли Br 5,23 млрд, или 54,2% от среднемесячного объема производства, передает «Белсат».

При этом уровень запасов растет на фоне снижения объемов производства. В июле в промышленности произвели продукции на Br 13,84 млрд, что на 12,2% меньше, чем в июле 2021 года. А по итогам семи месяцев объем промпроизводства сократился на 6,2% до Br 95,18 млрд.

Финансовые показатели улучшаются?

Одновременно с этим, официальная статистика, показывает «резкое улучшение» финансовых показателей флагманов реального сектора.

Издание banki24.by отмечает, что причиной взлета финансовых показателей у флагманов в июне стал рост ценовой конкурентоспособности на российском рынке.

А вот экспорт в Евросоюз, согласно Евростату, как раз сокращается. За шесть месяцев ЕС стал покупать товаров в Беларуси в 2,2 раза меньше: с € 512,6 млн в январе до € 225,5 млн в июне.

«Все понимают, что будущего нет»

Противоречивость ситуации демонстрируют и источники журналистов на белорусских предприятиях.

Так, на МТЗ двое рабочих утверждают, что завод работает, но продукция продается не вся, а много машин стоит на территории предприятия недоукомплектованными, так как не хватает комплектующих.

«Вообще все началось после выборов: наложили санкции и цеха ненадолго стали, но через пару месяцев снова заработали. А сейчас, с начала войны, до апреля еще как-то работали, а потом стали. Большинство работников разбросали по цехам, а тех, кому места не хватило, направили на 2/3 и за свой счет, на месяц, наверное, может больше. А сейчас видимо деньги заканчиваются», – сообщают работники с «Белмедпрепаратов».

Огорчает ситуация рабочих и на новополоцком «Нафтане».

«Заработок без дополнительных выплат, голый оклад и 40% премии. Поэтому идет постоянный поток увольнений, плюс продолжаются чистки за 2020 год нежелательных. Загрузка сырья минимальная на заводе, так как завод работает на внутренний рынок. Моральная обстановка как в концлагере: охране и службе безопасности разрешено все, работники – никто», – сообщили в местном стачкоме.

И добавили: «Надеются на лучшее единицы, все понимают, что будущего нет, поэтому стараются покинуть страну».

В комментарии член совета Беларусского конгресса демократических профсоюзов Денис Садовский отметил, что ситуация на заводах зависит от того, насколько их производство зависело ранее от западного импорта.

«Принцип на заводах такой – если сами изготавливали, то все ок, работают. Если импорт был, то все стоит колом. Людей пока не увольняют, даже на работу ходят, но у всех на заводах в основном сдельно-премиальная форма оплаты, поэтому зарплаты в таких случаях упали в 2-3 раза…» – говорит собеседник.

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