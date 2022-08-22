ФСБ на третий день «раскрыла» убийство дочери Дугина 1 22.08.2022, 14:25

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«Виноваты», естественно, украинцы.

В ФСБ России заявили, что за убийством Дарьи Дугиной якобы стоит Украина.

В убийстве ФСБ обвинила гражданку Украины Наталью Вовк 1979 года рождения, которая приехала в Россию вместе с дочерью Софией Шабан 2010 года рождения. Сейчас по данным ФСБ, они скрылись в Эстонии.

Так же в ФСБ утверждают, что «преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами».

Вечером 20 августа в Подмосковье взорвали автомобиль дочери российского философа Александра Дугина Дарьи. Дугин является главным идеологом «русского мира», он неоднократно кровожадно высказывался в адрес украинцев, также отвергает независимость Беларуси.

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