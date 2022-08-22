Дочь задержанных за политику белорусов отправили в приют 1 22.08.2022, 14:33

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Задержали минскую керамистку, художника, педагога Наталью Корнееву.

По предварительной информации, также задержан ее муж. По сведениям правозащитников, произошло это еще в конце прошлой недели. Причина задержания пока неизвестна.

Десятилетнюю дочь Корнеевых забрали в детский приют.

«Радыё Свабода» пишет, что у Натальи Корнеевой есть 18-летняя дочь. Она сейчас собирает документы на опеку над младшей сестрой. У девушек разные родители. Бабушек и дедушек у младшей дочери нет, а старшая сестра — единственный взрослый, кто может ее опекать.

Наталья Корнеева — керамист с опытом работы более 13 лет. Она проводила мастер-классы по лепке из глины.

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