Назван самый удобный для велосипедистов город в мире 22.08.2022, 14:45

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В нем велосипеды есть у 51% жителей.

Утрехт (Нидерланды) возглавил рейтинг самых удобных городов мира для велосипедистов. Для определения самых «велосипедных» городов учитывалось множество факторов – от количества велосипедистов в городе до погодных условий, пишет «Евро пульс».

В Утрехте велосипеды есть у 51% жителей и там много дней, подходящих для езды на велосипеде — нет серьезных осадков или экстремальных погодных явлений. Кроме того, в Утрехте развита инфраструктура, которая делает велосипед удобным видом транспорта.

Почти все 10 лучших «велосипедных» городов мира находятся в Европе. Единственное исключение — китайский Ханчжоу.

10 самых удобных для велосипедистов городов

1. Утрехт (Нидерланды)

2. Мюнстер (Германия)

3. Антверпен (Бельгия)

4. Копенгаген (Дания)

5. Амстердам (Нидерланды)

6. Мальмe (Швеция)

7. Ханчжоу (Китай)

8. Берн (Швейцария)

9. Бремен (Германия)

10. Ганновер (Германия)

Рейтинг составила крупная европейская страховая компания Luco.

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