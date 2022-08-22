Пять суперфудов, которые зарядят вас витаминами на весь год 22.08.2022, 14:48

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Сейчас и до октября – самое полезное время года.

Не секрет, что основа здорового питания – именно эти дары природы. Их нужно съедать не менее 500 г в день. Также не секрет, что купить их в таком количестве не в сезон могут позволить себе немногие. Поэтому сейчас лучшее время, чтобы заменить привычные углеводистые гарниры на зелёные блюда.

Так вы наверняка будете выполнять норму в 500 г овощей и фруктов в день. И это позитивно отразится не только на здоровье, но и на фигуре. Овощи – рекордсмены по низкому содержанию калорий, и большинство из них можно есть без особых ограничений даже на строгой диете. Акцент делайте на те, которые будут из-за цены недоступны с ноября до следующего урожая. А aif.ru поможет выбрать самые полезные из них.

Томаты

В них много ликопина, отсутствующего почти во всех других дарах природы. Он защищает от многих видов рака. Это не шутка, а подтверждённый многими исследованиями факт. Несколько лет назад из-за этого в США томаты хотели причислить к функциональным продуктам. Такой статус присваивают еде с лечебными и профилактическими свойствами. Как правило, это обогащённые пробиотиками, витаминами или другими нутриентами продукты. А тут обычный помидор без каких-либо добавок. Лишь из-за бюрократических проволочек он не получил это почётное звание, хотя имеет на него полное право. Самые полезные помидоры с насыщенным тёмно-красным цветом и выраженным запахом томатов. Учитывайте это при покупке.

Баклажаны

В них есть фитостеролы, препятствующие усвоению холестерина в кишечнике, и очень мощные антиоксиданты, редко встречающиеся в других овощах хлорогеновая кислота и насунин. Они обладают противораковым действием и многими другими полезными эффектами. Насунин придаёт кожице тёмный насыщенный цвет. Поэтому баклажаны лучше не чистить. Не бойтесь горечи, она осталась в прошлом, сегодня продаются негорькие сорта. Зимой «икра заморская» их не заменит.

Сладкий перец

Вопреки сладкому названию в нём мало сахаров и калорий. А вот полезного – выше крыши. В одном перце несколько дневных доз витамина C, но ещё важнее антиоксиданты, их в нём очень много, и они разные – фенолы, бета-каротин, бета-криптоксантин, кверцетин, лютеолин и т. д. Они защищают от рака, атеросклероза и отодвигают старость. Больше всего полезностей в красном перце, потом идут оранжевый и жёлтый, далее зелёный. Но даже в нём 2 дневные нормы витамина C и много других необходимых нутриентов. Зимой этот овощ становится «золотым», но вот его можно заменять своими заготовками – лечо, айваром, печёным перцем.

Арбуз

Как и помидоры, он богат ликопином. Ещё в нём есть каротиноиды – альфа- и бета-каротины, криптоксантин, лютеин и зеаксантин. Они защищают от разных видов рака, болезней сосудов, глаз, лёгких и укрепляют иммунитет. Кстати, арбузы не способны вызвать отравление нитратами – это миф. Их слабое место – сахара и фруктоза. Поэтому в большом количестве они не показаны при диабете и ещё способствуют увеличению веса.

Любая зелень

Зелень полезна хотя бы тем, что цвет ей придаёт хлорофилл. Он нейтрализует ряд канцерогенных эффектов мяса и защищает от колоректального рака. Поэтому любые мясные блюда надо есть вместе с укропом и петрушкой. Нет смысла говорить, какая травка лучше. Ешьте разную, в любой есть витамины, антиоксиданты, клетчатка и эфирномасличные компоненты. И все они защищают от разных видов рака, атеросклероза и многих иных недугов. Зелень нужна круглый год, когда нет свежей, заменяйте её хотя бы сухой.

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