«Опыт «калиновцев» поможет скинуть режим Лукашенко» 1 22.08.2022, 14:48

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Трон диктатора стал очень шатким.

Читатель сайта Charter97.org считает, что именно белорусские добровольцы станут тот силой, которая поможет свергнуть режим Лукашенко:

— Белорусский полк имени Калиновского сообщил о сформированном новом батальоне — Литвин (Ліцьвін, назван в честь погибшего добровольца Ильи Хренова, имевшего такой позывной). В скором времени воины батальона будут выполнять боевые задачи на фронте.

Полк Калиновского — это именно та боевая единица, которой так сильно не хватало белорусам для борьбы с собственным пророссийским режимом.

Сейчас же эти парни получают бесценный опыт в войне против России, который в свою очередь сделает из них профессионалов своего дела и скинуть режим Лукашенко.

«Трон» Лукашенко стал очень шатким. Все понимают, что он сейчас как никогда слабый и не имеет геополитического влияния. Скорее всего, он сам находится под влиянием режима Путина. Диктатор это доказал, когда выбрал вектор интересов, который не соответствует интересам граждан.

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