Залужный: Почти девять тысяч украинских героев погибли в войне 8 22.08.2022, 15:09

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Валерий Залужный

Глава ВСУ назвал потери украинской армии.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что почти девять тысяч украинских героев погибли в войне с Россией, информирует «Интерфакс-Украина».

«В этой войне принимают участие не только военнослужащие и не только те, кто взял в руки оружие, - наши маленькие детки, которые совсем ни в чем не виноваты, кроме того, что они родились именно здесь и именно в это время.

Они действительно ничего не понимают, что происходит, но однозначно нуждаются в защите как возле Соледара, Бахмута, Великой Новоселки, так и здесь, потому что их отец пошел на фронт и, возможно, входит в число тех почти девять тысяч героев, которые погибли», - подчеркнул Залужный.

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