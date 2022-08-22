Напряжение в Беларуси не спадает 1 Валерий Карбалевич

22.08.2022, 15:15

7,412

Валерий Карбалевич

Несмотря на все потуги пропаганды, режим не может «перевернуть страницу».

Векапомные дни 2020 года оставили глубокий след в общественно-политической жизни Беларуси и в сознании людей. Однако те события оцениваются в обществе противоположным образом. Одни вспоминают то время, как лучшие дни и часы своей жизни, когда они, может быть, впервые почувствовали себя гражданами своей страны. Другие, которых меньшинство, со страхом обращаются к тем событиям и очень боятся повторения.

Но и те, и другие получили тяжелую психологическую травму, которая до сих пор сидит в сознании как заноза, не дает забыть. Ситуация холодной гражданской войны — тяжелая вещь. Сегодня белорусы – это глубоко травмированный социум.

Сейчас власти на ощупь пытаются выстроить стратегию выживания в новых «послереволюционных» условиях. И они столкнулись с дилеммой. С одной стороны, соблазнительно объявить себя победителями и восторгаться триумфом. Исходя из такого понимания, 9 августа, во вторую годовщину президентских выборов была проведена акция под названием «Форум патриотических сил».

Однако «съезда победителей» не получилось. Форум прошел несколько буднично, рутинно, без большого шума в государственных СМИ. И, что особенно важно, без участия Лукашенко. Почему?

Потому что 9 августа – это одновременно и начало массовых протестов. Именно поэтому нужно отпраздновать победу и выкрутиться так, чтобы не напоминать, лишний раз не привлекать внимание к неприятному для властей событию двухлетней давности. Дескать, а ничего и не было.

То есть власти сейчас пытаются «перевернуть страницу», вернуть, регенерировать идеологический конструкт под названием «стабильность», активно продвигаемый до 2020 года, и забыть те события как страшный сон.

В итоге официальная пропагандистская линия колеблется между этими двумя кейсами.

В этом смысле показательно поведение Лукашенко в последние недели. На «Форум патриотических сил» он не пришел, о событиях двухлетней давности, своих политических оппонентах ничего не говорит, войну в Украине и роли в ней Беларуси упоминает редко, как бы мимоходом. Но каждый день он появляется на информационном экране новостей, занимаясь рутиной. Проверяет ход уборочной кампании, производство мотоциклов и велосипедов, занимается семеноводством, садоводством, строительством сельского жилья и т. д. То есть осуществляет руководство на местах в ручном режиме. Другими словами, он изо всех сил показывает, что всякие политические проблемы исчезли, страна возвращается к «дореволюционной» стабильности.

Власти пытаются вернуть, реинкарнировать прежнее благолепие, пасторальную картинку. Дескать, рядом бушует война, вокруг в мире природные и политические катаклизмы в виде беспорядков, конфликтов, голода, засухи. И только Беларусь – это островок стабильности, мира, благополучия и созидания. И все это благодаря Лукашенко, который пытается снова вернуть себе функцию главного и единственного стабилизатора системы.

Однако красоту нарисованной картины разрушает грубая реальность. Может быть, и удалось бы убедить белорусов, что стабильность вернулась, если бы не ряд обстоятельств.

В стране активно продолжаются политические репрессии, массовые чистки в госучреждениях. Государственные СМИ широко освещают судебные процессы над противниками режима, на БТ официозные пропагандисты занимаются бесконечным разоблачением происков внутренних и внешних врагов.

Массовая политическая и экономическая эмиграция стала заметным фактом жизни страны и массового сознания.

Международная изоляция, проблема с выездом в страны ЕС, сложности с отдыхом за пределами Беларуси — все это тоже затрагивает даже далёкого от политики обывателя.

Вдобавок к этому нарастают проблемы в социальной и экономической сфере, которые касаются каждого человека.

И, конечно, война в Украине, которая в последнее время вплотную приблизилась к Беларуси. В ночь с 10 на 11 августа жители южных районов Гомеля и окрестных сел слышали звуки, похожие на взрывы, и видели в небе не менее восьми вспышек. Все это произошло в районе аэродрома в Зябровке.

Минобороны Беларуси так прокомментировало эти взрывы:

«10 августа около 23:00 во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание». И восемь взрывов от «возгорания двигателя» одной машины? Ну-ну…

Напускают тумана и украинские власти. Они не берут на себя ответственность за эти взрывы, но и не отрицают категорически свою причастность.

Кстати, Лукашенко неоднократно грозно заявлял, что как только Украина предпримет какие-то угрожающие военные действия против Беларуси, то ей мало не покажется. Сейчас факт взрывов на военном аэродроме не вызывает сомнений, он признан. Но их поспешили объяснить «возгоранием двигателя».

Таким образом, картина стабильности как-то распадается на фрагменты, напряжение в стране не спадает. Система за два года не пришла в равновесие. В итоге получается странный микс из двух не совпадающих идеологических концептов.

Валерий Карбалевич, «Свободные новости»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».