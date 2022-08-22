Россия вынуждена идти на отчаянные меры 5 22.08.2022, 15:23

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Правительство РФ начнет скупать юани, чтобы уронить курс рубля.

Российские власти спешат возобновить валютные интервенции на Московской бирже, чтобы ослабить курс рубля, из-за которого трещит по швам федеральный бюджет и становятся убыточными крупные отрасли промышленности, пишет Finanz.

Речь идет о перезапуске так называемого бюджетного правила, в рамках которого Минфин с 2017 года складировал в резервы все доходы бюджета от цен на нефть выше $40 за баррель. В новой конструкции правило планируют модифицировать: цена отсечения вырастет до $60 за баррель, а кроме того, будет учитываться прогнозный объем добычи нефти - 9,5 млн баррелей в сутки, что на 12% ниже текущего.

Это позволит направить в валюту 3,5-4,2 трлн рублей в пересчете на годовые доходы бюджета, или 300-350 млрд рублей в месяц, оценивают аналитики Райффайзенбанка. При этом де-факто единственной валютой, которую власти смогут приобретать, является китайский юань, говорят источники «Ведомостей».

Объем торгов юанем на МосБирже с начала войны подскочил на 1000% и продолжает увеличиваться. В июне это было около 20 млрд рублей в день, в июле - 42 млрд, а в начале августа уже 50-70 млрд рублей. Но этого все равно недостаточно: чтобы удовлетворить потребности Минфина, юаней должно быть как минимум вчетверо больше, подсчитал Райффайзенбанк.

«Лишних» денег на покупку валюты в бюджете также де-факто нет: с начала лета казна в дефиците, и «дыра» только увеличивается: в июле она составила 892 млрд рублей, или треть от размера бюджета.

Но отчаянная ситуация с курсом вынуждает правительство идти на отчаянные меры и деньгами, которые можно было бы направить на финансирование расходов: несмотря на резкое снижение ставки ЦБ, отмену обязательной продажи экспортной выручки, смягчение ограничений на вывод средств для физлиц, доллар с трудом удалось поднять до 60 рублей.

Но около этой отметки становятся нерентабельными лесозаготовки, производство транспортных средств, производство кожи и изделий из кожи, подсчитали аналитики ЦМАКП. Для добычи полезных ископаемых, помимо углеводородов и металлов, критический курс - 54 рубля за доллар; для нефтяников - 46 рублей, для НПЗ - 41 рубль.

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