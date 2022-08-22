«Береговые ракетные войска отрезали захватчиков от снабжения» 22.08.2022, 16:00

1,934

Командующий ВМС поделился подробностями того, как остров Змеиный отбили у россиян.

Основную роль в освобождении от оккупантов острова Змеиный сыграли береговые ракетные войска, которые были созданы уже во время войны. Именно эти подразделения отрезали захватчиков от снабжения.

Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа.

- Заставить человека покинуть остров может отсутствие продовольствия и боеприпасов. Они туда доставляются либо морским путем, либо воздушным. Морской путь в приоритете, потому что вертолету долететь из Крыма до острова хватает горючего только в один конец, – пояснил он.

Таким образом ключевую роль в освобождении острова сыграли береговые ракетные войска, которые сделали обеспечение Змеиного невозможным.

- Нашим береговым ракетным войскам, созданным во время войны, была поставлена задача не допустить логистического обеспечения острова Змеиный. Что и было исполнено, – подчеркнул командующий ВМФ.

Кроме того, Вооруженные силы Украины уничтожали инфраструктуру захватчиков, нанося удары.

- Параллельно по острову осуществлялось огневое влияние системами, которые могут уничтожать наземные объекты на таком расстоянии. Поэтому россияне и отказались от удержания острова, – подытожил Неижпапа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».