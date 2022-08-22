С четверга водителей будут штрафовать за невключенный свет фар 22.08.2022, 16:10

Ездить со включенным ближним светом фар нужно до 5 сентября.

Специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!» традиционно в преддверии начала школьных занятий проведут сотрудники Госавтоинспекции, сообщили в отделе ГАИ Московского РУВД Минска.

Профилактическая акция начнется 25 августа и закончится 5 сентября. В этот период, как требует пункт 166.9 ПДД, движение транспортных средств в светлое время суток должно осуществляться с включенным ближним светом фар. Это необходимо для привлечения внимания водителей и пешеходов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».