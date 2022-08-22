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Купленный Литвой Bayraktar ликвидировал первую цель

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  • 22.08.2022, 16:31
  • 7,734
Купленный Литвой Bayraktar ликвидировал первую цель

180-е сутки украинский народ героически противостоит вторжению РФ.

Беспилотник Bayraktar TB2, купленный на пожертвования жителей Литвы и переданный Вооруженным Силам Украины, ликвидировал свою первую цель. Об этом сообщил в Twitter инициатор кампании по сбору средств, журналист Андрюс Тапинас.

То, что удар нанесен именно «литовским» беспилотником подтвердили в Минобороны Украины, уточнил Тапинас.

Напомним, в Литве за три дня собрал 5 млн евро на Bayraktar для ВСУ. 7 августа Bayraktar от Литвы отправился в Украину.

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