Купленный Литвой Bayraktar ликвидировал первую цель 7 22.08.2022, 16:31

7,734

180-е сутки украинский народ героически противостоит вторжению РФ.

Беспилотник Bayraktar TB2, купленный на пожертвования жителей Литвы и переданный Вооруженным Силам Украины, ликвидировал свою первую цель. Об этом сообщил в Twitter инициатор кампании по сбору средств, журналист Андрюс Тапинас.

То, что удар нанесен именно «литовским» беспилотником подтвердили в Минобороны Украины, уточнил Тапинас.

Напомним, в Литве за три дня собрал 5 млн евро на Bayraktar для ВСУ. 7 августа Bayraktar от Литвы отправился в Украину.

First kill by Lithuanian Bayraktar Vanagas!!! Confirmed by Ukrainian MoD pic.twitter.com/h2nr6rlu3m — Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) August 22, 2022

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».