Тяжелая судьба фаворитов Путина 1 Виктор Небоженко

22.08.2022, 16:49

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Фото: Getty Images

В российской политике вырисовываются две острейшие проблемы.

Конечно, российская пропаганда будет доказывать, что это «рука Киева» дотянулась до самого святого – дочери Дугина, главного идеолога и советника Путина. Но заказчики этого убийства больше хотели гибели Дугина, а не его дочери. Как это часто бывает у чекистов ФСБ – хотели выполнить заказ на убийство, а получилось как всегда – неряшливо, коряво и громко. Но целью покушения был сам Дугин. Ведь Дугин не просто советник Путина, он самый известный русский фашист-империалист, талантливый право-консервативный публицист, который много сделал для обоснования российско-украинской войны и формировании идеологи «путинизма».

Дугин был одним из самых яркий критиков Запада как цивилизации. Спасение России он видел не сколько в союзе России и Китая против США, сколько в мощной «консервативной революции» на основе его концепции «археомодерна» и под руководством Путина. Путину льстила такая историческая миссия, – он много верил Дугину и говорил его словами. А начаться эта «консервативная революция» в России должна была с маленькой, но быстрой «победоносной войны» над Украиной и радикального разрыва с Западом.

Вокруг убийства дочери Дугина вырисовываются две острейшие проблемы российской политики.

Первая проблема – это, как окончить войну с Украиной. Скорее всего, в окружении Путина обострилась борьба между «миротворцами», которые настаивают на прекращении войны и указывают на необходимость компромисса с Западом и Украиной, и «ястребами», к которым принадлежит Дугин. Патрушев, Шойгу и Дугин требуют продолжения войны с Украиной и Западом, до победного конца, любыми средствами, плоть до ядерного удара, и не взирая на последствия для мира и России. Попытка «миротворцев» из окружения Путина убрать Дугина, как главного идеолога продолжения войны, должна была усилить их позиции. Пока ничего не получилось и еще неизвестна реакция Путина и Дугина.

Вторая проблема российской элиты, которая «засветилась» в ходе убийства дочери Дугина – это проблема смены или преемственности власти в России. Как при любом авторитаризме смена власти происходит не через выборы, а через конфликт поколений или конфликт «отцов и детей» внутри узкой группы политиков и бизнесменов. Смерть дочери Дугина должна была насторожить Путина и его дочерей, а также Патрушева и его сына, которого отец толкает на место Путина. Но мы помним тяжелую судьбу другого фаворита Путина – Иванова, который был уверен в своем президентском будущем, пока в ОАЭ, случайно на мелководье не утонул его сын. После этого Иванов резко сдал, потерял интерес к большой политике и стал заслуженным экологом России. Так, что убийство дочери видного советника Путина может была не только попыткой убрать Дугина, но месседжем для тех, кто яростно борется за наследство Путина, продвигает себя или своих детей к «светлому будущему» – власть над Россией.

Виктор Небоженко, Facebook

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