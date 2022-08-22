Беларусь может лишиться части своего имущества на территории РФ 22.08.2022, 16:58

5,400

Лукашисты отказались платить по долговым обязательствам.

На текущую неделю намечено первое судебное заседание в Арбитражном суде Краснодарского края, на котором компания «ДА ВИНЧИ» будет добиваться получения исполнительного листа на принудительное изъятие у белорусского государства $3,3 млн. Об этом стало известно Office Life.

Сумма зафиксирована в виде обязательства правительства Беларуси перед Управляющей компанией «ДА ВИНЧИ» Международным коммерческим арбитражным судом при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в марте 2020 года. Тогда этот орган признал правомочными права «ДА ВИНЧИ» по кредитному договору Евразийского банка и Осиповичского вагоностроительного завода. Владельцем «ДА ВИНЧИ» является бизнесмен Андрей Северилов.

Договор был заключен под гарантию белорусских властей в апреле 2011 года. В инвестировании в проект создания вагоностроительных мощностей участвовала компания российского бизнесмена Михаила Рабиновича, а сам он стал одним из поручителей по возврату части процентов и неустоек по кредиту. Но в итоге проект провалился, завод был признан банкротом, банк потребовал возврата основной суммы долга и процентов.

В ходе возврата этих сумм часть своих требований к властям Беларуси Евразийский банк переуступил «ДА ВИНЧИ», владелец которой связан деловыми узами с Рабиновичем. Когда власти Беларуси отказались платить частникам, «ДА ВИНЧИ» обратилась в третейский суд. По решению арбитража при ТПП РФ в сумму $3,3 млн вошли возмещение убытков, причиненных неисполнением обязательств по гарантии, судебные и юридические расходы.

Белорусские власти пытались оспорить решение арбитражного органа. Но попытки оказались безуспешными.

Как отмечают юристы, получив исполнительный лист, российская компания может претендовать в рамках указанной суммы на найденное на территории России имущество (в том числе арендованное), принадлежащее Республике Беларусь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».