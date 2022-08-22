Украина и Польша подписали меморандум о сотрудничестве в сфере киберзащиты 22.08.2022, 17:10

Страны планируют наращивать присутствие на международной арене.

Украина и Польша подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере киберзащиты.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Меморандум подписан между Минцифры и Госспецсвязи с украинской стороны и Канцелярией премьер-министра Польши – с польской.

Его цель – усилить сотрудничество для борьбы с преступлениями в киберпространстве и сделать обмен опытом и информацией о киберинцидентах более быстрым и эффективным.

«Сейчас происходит первая мировая кибервойна. Поэтому объединение усилий и обмен практиками — логический шаг в этой сфере. С Польшей у нас не только общая физическая граница, но еще и общие проблемы в киберпространстве, где подвергаемся одинаковым атакам», — отметил вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Госсекретарь по цифровизации правительственный уполномоченный по кибербезопасности Польши Януш Цешинский отметил, что хотя Польша в большей безопасности благодаря членству в ЕС, ей важно сотрудничать с украинскими специалистами, чтобы страны учились друг у друга и становились более устойчивыми к киберугрозам.

Украина и Польша будут наращивать присутствие на международной арене: участие в международных организациях, выступления на конференциях по киберу, многосторонние форматы диалога и консультации. Кроме того, стороны будут предотвращать распространение фейков и дезинформации в информационном пространстве.

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