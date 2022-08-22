Беларусь лидирует по темпам инфляции среди стран ЕАЭС 2 22.08.2022, 17:26

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Цены на продукты питания выросли почти на 20%.

По итогам июля первое место среди стран ЕАЭС по уровню годовой инфляции заняла Беларусь (+18,1%). Далее идут Россия (+15,1%), Казахстан (+15%), Кыргызстан (+9,6%) и Армения (+9,3%), об этом пишет казахстанское деловое издание inbusiness.kz.

Лидером по росту цен на продукты питания и безалкогольные напитки стали Казахстан (+19,9%) и Беларусь (+19,8%). Следом расположились Россия (+18%), Армения (+13,5%) и Кыргызстан (+12,6%).

На алкогольные напитки и табачные изделия больше всего цены выросли в Беларуси — на 17,5%. Далее идут Казахстан (+15,4%), Кыргызстан (+12,9%), Россия (+9,4%) и Армения (+8,2%).

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