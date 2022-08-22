Завтра будет до +33°С 22.08.2022, 17:39

Прогноз погоды по Беларуси на ближайшие дни.

23-25 августа погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в очень теплой воздушной массе тропического происхождения, пишет pogoda.by.

23 августа ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +13..+19°С, максимальная днем +28..+33°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

24 августа сохранится небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +14..+20°С, максимальная днем +28..+34°С.

25 августа ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +13..+20°С, максимальная днем +28..+34°С.

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