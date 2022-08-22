Антирадарные ракеты AGM-88 HARM: эксперты рассказали, что это за оружие 7 22.08.2022, 17:42

2,668

Благодаря ракетам типа HARM ВСУ станут эффективнее в разы.

Западная противолокационная ракета типа HARM - быстрая, дальнобойная и способна уничтожить практически любую российскую ПВО. Ранее главной проблемой было несовместимость этих боеприпасов с украинской авиацией, но на днях Пентагон сделал сенсационное заявление: Украина впервые за всю историю смогла адаптировать постсоветскую технику, в частности самолеты МиГ к современным западным боеприпасам.

Как именно это удалось реализовать, официально не сообщают, есть исключительно предположения, пишет «Униан».

На том же брифинге Минобороны США прозвучало еще одно заявление: если украинцы сумели модернизировать свои МиГи, значит, в рамках нового пакета военной помощи ВСУ получат еще больше антирадарных ракет.

- Они достаточно имеют высокотехнологичную составляющую, чтобы без труда уничтожать старые советские РЛС и современные российские, которые по сути являются ничем иным, как одной из версий модернизации советских средств ПВО, - говорит военный эксперт Александр Коваленко.

Ракета AGM-88 HARM способна поражать цели на дальности до 150 км и предназначена для уничтожения всечастотных РЛС противника.

- Если даже противник увидел запуск этой ракеты и выключил радар, ракета все равно продолжает лететь в цель, где она в последний раз видела противника. Более того, если говорить про самые современные версии, там начинает работать активная радиолокационная боеголовка самонаведения и может найти даже цель, которая движется, - военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

От нее не удастся ни спрятаться, ни убежать. При этом ракета имеет несколько способов применения, она может работать в режиме обороны самолета, который ее несет. Способна уничтожать заведомо известные цели по координатам с последующей автоматической корректировкой в районе поражения или самостоятельно выбирать и уничтожать самую опасную цель, если техники слишком много.

- У нее каталог цели уже заложен в память, то есть задача самолета только выйти в приблизительный пусковой район, после этого совершить пуск ракеты, которая уже самостоятельно начинает искать самую приоритетную цель, - говорит Катков.

Ранее представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий ответил на вопрос, может ли Украина использовать американские РСЗО HIMARS по территории оккупированного Крыма. Он назвал оккупированный Россией полуостров хабом перемещения всей техники и вооружения, которое идет из Российской Федерации в южные районы Украины. Среди целей ВСУ - скопление военной техники, боеприпасов и материалов войск РФ и Черноморский флот.

В настоящее время ВСУ используют ракеты к РСЗО HIMARS дальностью до 80 км.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».