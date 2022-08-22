На выезд из Беларуси выросли очереди из легковых автомобилей 22.08.2022, 17:43

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Количество транспорта на въезд в Литву и Польшу значительно увеличилось.

С пятницы количество транспорта на въезд в Литву и Польшу увеличилось. В Госпогранкомитете сообщают, что за выходные число легковушек, ожидающих прохождения границы с ЕС, выросло на 44%. Кроме того, на протяжении уик-энда фиксировалось скопление большегрузов на погранпереходах «Лаворишкес» («Котловка»), «Мядининкай» («Каменный Лог»), «Бобровники» («Берестовица»).

В понедельник, 22 августа, по состоянию на 14:00 число легковых авто, стоящих в очереди в ПП «Берестовица», достигает 360. В пункте пропуска «Брест» собралось более 190 машин. На литовском направлении ситуация следующая: в «Привалке» — около 60 единиц транспорта, «Каменном Логе» — примерно 40, столько же — в «Лоше». В «Котловке» и «Беняконях» — по 30 легковушек.

Очереди из грузовых автомобилей меньше. Более 180 фур находится в пункте «Берестовица», примерно 120 — в «Каменном Логе». ПП «Бенякони» принимает 60 грузовиков, «Котловка» — 30, «Привалка» — 10.

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