The Sun: За убийством Дарьи Дугиной стоит Путин 22.08.2022, 17:55

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Дарья Дугина

СБУ сейчас слишком занята, чтобы направлять своих офицеров в Москву.

По словам экономиста Андреса Ослунда, Путин любит проводить операции под «чужим флагом». А российский историк Юрий Фельштинский отметил, что СБУ сейчас слишком занята, чтобы направлять своих офицеров в Москву для терактов.

Президент РФ Владимир Путин был наиболее вероятным организатором смертельного взрыва автомобиля, во время которого травмы получил философ Александр Дугин и погибла его дочь Дарья. Эта атака могла быть организована по указанию Путина, сообщает The Sun, со ссылкой на некоторых западных политиков и предсатвителей разведсообществ.

Андрес Ослунд, экономист и эксперт по вопросам, связанным с Россией, написал в Twitter, что, судя по всему, Путин убил Дарью Дугину. По его мнению, Украина бы не тратила ресурсы на такую целью.

Ослунд допускает, что, учитывая то, что Путин любит проводить операции под «чужим флагом», вероятнее всего, он и распорядился об убийстве Дугина, чтобы подумали будто это дело рук украинцев. Но вместо идеолога взорвалась его дочь. В будущем вероятны и другие подобные убийства.

Российский историк Юрий Фельштинский высказался о том, что это убийство — следствие внутреннего российского конфликта, которое в интересах тех, кто хотел бы устранить Дугина.

«Взрыв автомобиля известного российского фашиста и идеолога путинского режима Александра Дугина был, по-видимому, организован российскими спецслужбами. Весьма маловероятно, что украинские спецведомства, которые ведут смертельную схватку с агрессором на территории Украины, могли бы направить своих офицеров в Москву для организации террористических атак», — заявил Фельштинский.

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