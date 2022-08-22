Когда китайская валюта станет главной в России? 22.08.2022, 18:09

Юанизация идет полным ходом.

Юань прочно вошел в тройку главных валют на российском рынке и с начала июля пытается оттеснить евро на второе место. В последнюю неделю июля ему это даже удалось, а в четверг он какое-то время обгонял даже доллар, но по итогам торгов все же вернулся на свое третье место, пишет The Moscow Times.

Будущая валюта

Эксперты связывают это с постепенной переориентацией торговли на Восток. Не случайно неудавшаяся пока попытка юаня обогнать доллар по обороту пришлась на начало так называемого налогового периода (когда экспортеры продают валютную выручку, чтобы заплатить налоги).

Это отражает процесс переориентации некоторых крупных российских экспортеров на расчеты в юанях, считает начальник отдела глобальных исследований «Открытие инвестиции» Михаил Шульгин. Пик налоговых платежей придется на эту неделю, «однако ликвидность в юане не позволяет пока действовать так, как раньше с долларом или евро, то есть оставлять конвертацию в рублевую ликвидность на последние даты». Продавцы юаней действуют заранее, понимая рынок. «Не будем удивлены, если 24 и 25 августа рубль будет слабеть, поскольку давления продаж экспортной выручки уже не будет наблюдаться», — заключает Шульгин.

Этот эффект был достигнут благодаря приближающемуся налоговому периоду, пишут аналитики ПСБ о том, что 18 августа юань чуть не обошел доллар и евро по обороту: «Большое количество секторов уже перешли на экспорт в азиатские рынки (например, черная металлургия), ввиду чего у компаний формируется избыток юаней, а не долларов». Рубль в четверг укреплялся «из-за навеса предложения валюты, однако преимущественно за счет китайских импортеров», говорится в их комментарии под названием «Юань выходит на первый план».

По оценкам аналитиков ПСБ, в отдельные дни доля юаня в товарообороте России может достигать более 50%: «Мы склонны полагать, что данное явление — не временный эффект. В начале подобные ситуации будут возникать, например, в налоговые периоды, а затем лидерство по ликвидности (в рамках 6 месяцев) явно будет за юанем, тогда как доллар и евро будут плавно уходить на второй план».

«Юанизация идет полным ходом», — констатирует профессор ВШЭ Евгений Коган. По данным SWIFT, Россия впервые вошла в топ-3 офшорных рынков китайской валюты с долей 3,9% (в апреле было 0,62%). Финансовый директор Экспобанка Эрнст Беккер прогнозирует, что уже в начале 2023 года можно ожидать закрепления доминирующего положения китайской валюты на Московской бирже.

Предложение юаня обеспечивают экспортеры, которые нарастили его долю в валютной выручке за счет переориентации торговых потоков в Азию, а спрос — население, трансформирующее структуру своих сбережений в пользу «дружественных» валют, писал в конце июля Центробанк, отмечая значительное увеличение доли торгов юанем как на биржевом, так и на внебиржевом рынках.

Начинают постепенно «расторговываться» и другие еще недавно второстепенные валюты, в том числе те, торги которыми запустили в последнее время, отмечает ведущий экономист Нацинвестпромбанка Артем Рощин. Он приводит в пример заметное сужение спредов (разницы в котировках покупки и продажи) в турецкой лире и армянском драме.

Опасная валюта

Эксперты не одобряют этот интерес населения, пускай и вынужденный, к юаням.

«Эти „новые“ валюты обладают волатильностью или трудностями в использовании, — отмечал гендиректор рейтингового агентства АКРА, бывший зампред ЦБ Михаил Сухов. — Юань все же обладает волатильностью курса, непонятно насколько население готово этот риск принять. Основное правило сбережений — не допускать валютных потерь и хранить деньги в валюте, в которой собираешься расходовать. Если россияне захотят рискнуть в отношении курса юаня, то спрос может быть, но не факт, что ставка перекроет волатильность курса. Да и круг возможностей для расходов в ней небольшой».

«Юань начал девальвироваться к доллару», — предупреждают эксперты УК «Арикапитал»: «В последнее время юань стал очень популярным в России из-за ограничений на доллары и евро. Возможно, сейчас не самый удачный момент для перевода сбережений в юани. <…> Курс превысил психологический уровень 6,8 юаня за доллар из-за неожиданного снижения ставки Центральным банком Китая». Это, по мнению экспертов, очень показательно: Китай смягчает монетарную политику, а США и большинство других стран, наоборот, ужесточают. С начала года юань ослабел к доллару меньше, чем евро и иена, что плохо для экспортоориентированной экономики Китая, сдулся пузырь на рынке недвижимости, низкая инфляция — все это, по их мнению, подтолкнет китайские власти к радикальному снижению ставки и, возможно, программе стимулирования экономики наподобие QE. «Краткосрочно мы ждем более умеренного снижения — на 5-6% примерно до 7,1 юаня за доллар, и это движение, похоже, уже началось. Рост выше 6,8 <…> выглядит первым этапом контролируемой девальвации», — заключают эксперты «Арикапитал».

А вот в торговле увеличение доли юаня кажется неизбежным. В марте–июле Китай приобрел у России энергоресурсов на $35 млрд (нефть, газ, уголь), следует из его таможенной статистики, а годом ранее — на $20 млрд.

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