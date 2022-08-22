На БелАЭС впервые перегрузили отработавшее ядерное топливо 22.08.2022, 18:11

Подробности рассказали в Министерстве энергетики.

Стало известно, что на Белорусской АЭС в Островце завершили планово-предупредительный ремонт первого энергоблока и впервые перегрузили отработавшее ядерное топливо. Подробности рассказали в Министерстве энергетики.

В ведомстве отметили, что был выполнен ремонт основного оборудования реакторной установки.

— В рамках состоявшихся на энергоблоке плановых работ выполнен ремонт основного оборудования реакторной установки, турбогенератора, главных циркуляционных насосов, — прокомментировали в Минэнерго.

И сказали, что также была осуществлена первая перегрузка отработавшего ядерного топлива.

— Осуществлена первая перегрузка отработавшего ядерного топлива - в соответствии с регламентом заменено 48 из 163 тепловыделяющих сборок с ядерным топливом. Проведена диагностика около 3 тыс. технологических систем и единиц оборудования, — сообщили в ведомстве.

По данным Минэнерго, на данный момент на энергоблоке выполняются регламентные предпусковые операции с последующим набором мощности реакторной установки и включением блока в сеть.

В ведомстве пояснили, что планово-предупредительный ремонт проводится на атомных станциях каждый год. Он необходим для того, чтобы обеспечить стабильное рабочее состояние оборудования.

— Планово-предупредительный ремонт проводится на атомных станциях ежегодно.

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