Дугин впервые прокомментировал убийство дочери 22.08.2022, 18:16

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Александр Дугин

Идеолог «русского мира» заговорил о мести.

Александр Дугин впервые прокомментировал убийство своей дочери, заявив, что «наш народ не сломить такими невыносимыми ударами». Его заявление опубликовал в своем телеграм-канале основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев.

«Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас. Но они своего не добьются. Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста!» — заявил Дугин.

В своем заявлении он утверждает, что его дочь погибла «в результате теракта, осуществленного нацистским украинским режимом». Он отметил, что Дарья Дугина «была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов, философом», а «враги России ее подло, исподтишка убили».

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в результате взрыва автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье. Спустя почти двое суток ФСБ объявила о «раскрытии» преступления.

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк отрицал причастность Киеву к убийству Дугиной, добавляя, что, по его мнению, это преступление свидетельствует о борьбе за власть и влияние различных российских группировок.

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