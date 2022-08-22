США найдут пробелы в санкциях против России и залатают их 1 22.08.2022, 19:00

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Американцы ужесточат режим практического применения санкций.

Цель, по словам американских чиновников, – ликвидировать остающиеся возможности, которые позволяют Владимиру Путину получать доходы и импортировать продукцию и технологии, необходимые для продолжения войны в Украине, даже если Евросоюз продолжает покупать российские нефть и газ.

Цели второй фазы реализации санкций – сделать их эффективными, закрыть лазейки, уговаривать другие страны поддержать меры против России, преследовать и наказывать людей, помогающих России избегать санкций, пишет The Wall Street Journal.

Что это значит?

Новая деятельность предполагает:

меры против иностранных банков и криптовалютных платформ, помогающих России сохранять доступ к международным валютам;

арест банковских счетов и корпоративных активов попавших под санкции олигархов;

наказание иностранных компаний, пойманных на экспорте в Россию запрещенной продукции.

Также предусматривается работа с такими странами, как Китай и Индия, с целью убедить их сократить торговлю с Россией, чтобы ограничить ее доходы от экспорта и импортные закупки.

Заместитель финансов США Уолли Эдейемо заявил в июле на Форуме по безопасности в Институте Аспена:

[Цель Вашингтона] вдохновить украинцев защищать себя, подорвать способность России вести эту войну и демонстрировать военную силу в будущем.

Это поможет?

«Ничто из этого не повлияет на решение Путина вести войну на Украине», – скептичен Курт Волкер, бывший посол США в Украине и при НАТО.

В Вашингтоне заявляют: там никогда не ждали, что экономические санкции против России дадут быструю отдачу, но со временем негативный эффект будет накапливаться. Чтобы усилить его, США уже начали охоту за людьми и компаниями, помогающими России обходить санкции. Их выслеживают финансовые разведчики из Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Кого преследуют?

В конце июня в черный список за нарушение американских санкций попали первые компании: пять китайских фирм, по заявлению Вашингтона, оказывали поддержку российским вооруженным силам и оборонным компаниям до и во время вторжения в Украину.

Недавно была наказана гонконгская EMC Sud Ltd., которую бывший российский агент, по данным OFAC, использовал для закупки технологий для российских спецслужб.

В августе санкции были введены против АО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии», помогавшей обходить санкции ранее попавшему под них Российскому фонду прямых инвестиций.

Также в августе Министерство торговли США запретило американским компаниям предоставлять услуги 25 самолетам, принадлежащим «Аэрофлоту» и Роману Абрамовичу, в том числе заправлять их, обслуживать, производить ремонт, предоставлять запчасти.

Федеральные прокуроры хотят арестовать Boeing 787-8 и Gulfstream G650ER Абрамовича, а также Airbus и яхту стоимостью $300 млн, принадлежащие двум политикам из санкционного списка. Хотя США не вводили санкций против Абрамовича, арест его самолетов там считают оправданным из-за нарушения экспортных ограничений.

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