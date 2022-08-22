закрыть
22 августа 2022, понедельник, 19:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путин высказался об убийстве дочери Дугина

  • 22.08.2022, 19:06
  • 9,500
Путин высказался об убийстве дочери Дугина

Он также принес соболезнования ее родителям.

Убийство публицистки Дарьи Дугиной, дочери идеолога «русского мира» и автора концепции «евразийства» Александра Дугина, стало подлым преступлением, заявил президент России Владимир Путин. В своей телеграмме он принес соболезнования ее родителям.

«Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной — светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем — добрым, любящим, отзывчивым и открытым. Журналист, ученый, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России», — считает Путин.

Сам Дугин, идеолог и сторонник войны в Украине, комментируя смерть дочери, заявил, что она «положила свою девичью жизнь» на «алтарь победы».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор
На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор Артем Черников
Обиженные
Обиженные Ирина Халип
Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип