Путин высказался об убийстве дочери Дугина 22.08.2022, 19:06

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Он также принес соболезнования ее родителям.

Убийство публицистки Дарьи Дугиной, дочери идеолога «русского мира» и автора концепции «евразийства» Александра Дугина, стало подлым преступлением, заявил президент России Владимир Путин. В своей телеграмме он принес соболезнования ее родителям.

«Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной — светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем — добрым, любящим, отзывчивым и открытым. Журналист, ученый, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России», — считает Путин.

Сам Дугин, идеолог и сторонник войны в Украине, комментируя смерть дочери, заявил, что она «положила свою девичью жизнь» на «алтарь победы».

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