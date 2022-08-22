Сколько стоит намайнить один биткоин в Беларуси 7 22.08.2022, 19:19

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Дорогое занятие.

VisualCapitalist проанализировал, сколько стоит намайнить один биткоин в 198 странах мира. Беларусь заняла в рейтинге 94-е место.

Дорогое занятие. Сколько стоит намайнить один биткоин в Беларуси

Для добычи одного биткоина требуется в среднем 1449 киловатт-часов (кВт·ч) энергии. Такое количество средняя американская семья потребляет примерно за 13 лет. Стоит учитывать, что колебания цен на электроэнергию и количество майнеров в сети постоянно меняют необходимый для майнинга объем электроэнергии и конечную стоимость добычи одного биткоина.

В самой дешевой в этом отношении стране мира, Кувейте, после майнинга одного биткоина за электричество придется заплатить $1394, в самой дорогой, Венесуэле, — $246 530. В Беларуси счет за электричество будет равен $29 273. Средняя стоимость добычи в мире — $35 404, что заметно больше его стоимости $21,4 тыс.

Майнеры в Кувейте, где самая дешевая электроэнергия в мире — 1 кВт·ч стоит всего 3 цента, могут получить прибыль в размере $20 тыс. с каждой цифровой монеты.

Несмотря на высокие затраты на добычу биткоинов, эти монеты считаются привлекательными для инвестиций из-за конечности предложения: для майнинга доступен только 21 млн монет, уже было добыто более 19 млн биткоинов.

Напомним, Беларусь попала в топ-20 стран с наибольшей долей держателей криптовалюты среди населения в 2021 году. Интересно, что 15 из 20 стран в рейтинге являются развивающимися и с формирующимся рынком.

Интерес к криптовалюте в этих странах связывают с пандемией. Во-первых, когда власти вводили локдауны и другие ограничения, криптовалюты стали использовать из-за высокой скорости транзакций, а также низкой комиссии для переводов.

Во-вторых, по мнению экспертов, из-за пандемии был высокий риск обесценивания валюты и роста инфляции в развивающихся странах, поэтому криптовалюты выбирали как способ сохранить средства.

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