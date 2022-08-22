Продажи российского оружия рухнули в шесть раз 4 22.08.2022, 19:30

2,784

Cанкции отрезали российских производителей от импортных компонентов.

Форум «Армия-2022», который проходил в Москве с 15 по 21 августа и, по данным Минобороны РФ, принял делегации из 72 стран, завершился с провальным результатом для российского военно-промышленно комплекса.

Несмотря на то, что рекламировать оружие ездил лично президент РФ Владимир Путин, пообещавший «самые современные образцы» союзникам России, объем заключенных «Рособоронэкспортом» зарубежных контрактов сократился в 6 раз.

Входящая в холдинг «Ростех» госкорпорация, которая выполняет функции монопольного экспортера вооружений, по итогам форума заключила лишь два договора на 390 млн долларов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ. Годом ранее на том же форуме было заключено 20 контрактов на 2 млрд евро.

Спрос на российское оружие падает в том числе после того, как весь мир увидел его в действии в Украине: война нанесла «огромный удар» по репутации российских поставщиков, говорит президент американского Wilson Center, а в прошлом посол Марк Грин.

«Я не думаю, что какая-либо страна, увидев, как примитивные русские бомбы взрывают здания, скажет: да, это то, что нам надо», — поясняет Грин (его цитирует Newsweek).

Кроме того, само производство вооружений оказалось на грани коллапса: санкции отрезали российских производителей от импортных компонентов, а таких в различных видах вооружений не менее 450, выяснили эксперты Royal United Services Institutе. Они исследовали 27 видов оружия, захваченного в Украине, в том числе дроны «Орлан-10» и танки Т-90, и пришли к выводу, что сотни деталей зарубежных производителей заменить невозможно.

По данным Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI), Россия по-прежнему занимает второе место в мире по экспорту оружия, хотя и потеряла 26% своей доли за последние пять лет.

Крупнейшими покупателями российских вооружений являются Индия, Китай, Египет и Алжир. В эти страны ушло 73% российских военных поставок. Кроме того, на РФ приходит больше половины оружейного импорта Ирака и Вьетнама.

С учетом санкций и потерь техники в Украине экспорт российского оружия продолжит сокращаться и в ближайшие годы Москва может откатиться на третье место, уступив Франции, прогнозирует Симом Визман, старший исследователь SIPRI. Потенциальные покупатели, по его словам, опасаются, что Россия не сможет выполнить обязательства, ведь «ее военный бюджет, да и вся экономика не так велики».

Американская разведка полагает, что «Рособоронэкспорт» не сможет исполнить контракты с африканскими странами из-за войны, где армия лишилась сотен танков, половины боевой авиации Черноморского флота, а также продолжает «прожигать» запасы дронов и артиллерии. «Мы предвидим, что у них будет реальная проблема с поставками оборудования, учитывая то, с какой скоростью они теряют его в Украине», — заявил Foreign Policy высокопоставленный источник в разведке.

Срыв контрактов с ключевыми клиентами будет означать «геополитическую катастрофу» для Кремля, полагает старший научный сотрудник Center for a New American Security Сэмуэль Бендетт. Поэтому, рассуждает он, Россия сделает все возможное, чтобы не отменять экспорт в Алжир, Вьетнам и Индию, даже несмотря на то, что оружие отчаянно нужно на фронте.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».