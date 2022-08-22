В Беларуси продлили срок обмена старых денежных купюр 22.08.2022, 19:41

Банкноты образца 2000 года обменивают на «новые» банкноты в соотношении 10 000 к 1.

В Беларуси продлили до конца 2024 года срок обмена денежных знаков образца 2000 года на банкноты образца 2009 года. Об этом говорится в указе № 293, который подписал Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Документ также предусматривает внедрение нового платежного инструмента — платежного программного приложения, которое будет работать наряду с банковскими платежными карточками и так же, как и карточка, будет обеспечивать доступ к счету в банке и возможность инициирования платежей за счет имеющихся на нем денежных средств.

В соответствии с указом снимаются ограничения на использование ЕРИП в качестве единственной платежной системы при осуществлении крупных платежей за товары (работы, услуги) физическими лицами.

Напомним, последняя деноминация официальной денежной единицы Беларуси была проведена 1 июля 2016 года. В обращение были выпущены семь номиналов новых банкнот образца 2009 года — 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 рублей и восемь номиналов монет — 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а также 1 и 2 рубля.

Находившиеся в обращении банкноты образца 2000 года обмениваются на банкноты и монеты образца 2009 года в соотношении 10 000 к 1.

С 1 января 2022 года денежные знаки образца 2000 года должны были стать недействительными.

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