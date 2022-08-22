Украинский профессор Мойсиенко: Есть большие шансы, что «калиновцы» сметут режим Лукашенко 5 22.08.2022, 20:03

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Виктор Мойсиенко. Фото: кадр видео

Воинов в Полке им. Калиновского будет со временем больше и больше.

«Белсат» поговорил с украинским профессором Виктором Мойсиенко.

Виктор Мойсиенко – лингвист, доктор филологических наук, профессор Житомирского государственного университета имени Ивана Франко, директор Института филологии и журналистики этого же университета, заведующий кафедрой украинского языка – с первых дней в ВСУ и прекратил свою научную деятельность на время войны.

– Пользуясь возможностью, я бы хотел поблагодарить. Большое спасибо батальону имени Кастуся Калиновского за то, что вы есть, за то, что вы рядом с нами идете против нашего вечного врага, – России. У Беларуси есть такие воины, как батальон Кастуся Калиновского. Этих воинов будет со временем больше и больше. Есть большие шансы, что они перейдут границу и сметут то, что пришло из Москвы и мешает нормально жить белорусам, – режим, который есть в Беларуси сейчас. Думаю, у Беларуси есть шанс. Но для этого нужно очиститься от «русского мира». А «русский мир» в Беларуси не такой, как в Украине, там он засел на очень большой глубине.

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