Армия США готовит контракт на поставку дальнобойных Switchblade для Украины 4 22.08.2022, 20:21

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Поставки были анонсированы более пяти месяцев назад.

Американская армия готова заключить контракт на поставку дальнобойных и мощных дронов-камикадзе Switchblade 600 для Украины. Такие поставки были анонсированы более пяти месяцев назад.

Об этом сообщает Defense News.

В частности, пресс-секретарь Пентагона Джессика Максвелл отметила, что контракт на поставку 10 дронов Switchblade 600 с компанией AeroVironment будет подписан в течение месяца.

До этого Украина получила несколько единиц Switchblade 300 меньшего радиуса действия и Phoenix Ghost. Однако в ожидании контрнаступления на юге Украины именно дальнобойные Switchblade 600 могут сыграть значительную роль в нанесении ударов по российским войскам и технике.

«Эта способность Switchblade может быть полезной, поскольку украинцы готовят наступление на Херсон и Крым, потому что они могут быть запущены за пределы досягаемости российских систем и нанести урон российской инфраструктуре», — заявил эксперт Центра военно-морского флота США Сэмюэл Бендетт.

Switchblade 600 может атаковать цели на расстоянии 40 километров и находиться в воздухе около 40 минут. Пока неизвестно, когда партия беспилотников поступит в Украину.

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