Ученые назвали растение, которое следует первым вырастить на Марсе 4 22.08.2022, 20:28

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И это не картошка.

Колонизация Марса является одной из целей, которые человечество стремиться достичь в будущем. Когда мы сможем преодолеть все трудности, связанные с путешествием на эту планету, нам придется выяснить, каким образом сделать жизнь здесь возможной и устойчивой. Основной частью этого будет выращивание сельскохозяйственных культур, сообщает Science Alert.

Эксперименты NASA показали, что ландшафт Красной планеты подходит для выращивания зерновых культур. Но сделать это не так просто: пыль и песок не только лишены полезных веществ и микробов, но и полны солей и минералов, которые усложняют жизнь растений.

Авторы новой работы предложили новый путь: растения люцерны. По словам исследователей, эта кормовая культура может выжить в вулканической почве, подобной на марсианскую, и затем использована в качестве удобрений для выращивания таких продуктов как репа, редис и салат.

«Низкое содержание питательных веществ в марсианской почве и высокая соленость воды делают ее непригодной для непосредственного использования для выращивания пищевых культур на Марсе. Поэтому важно разработать стратегии по увеличению содержания питательных веществ в марсианской почве и опреснению соленой воды для долгосрочных миссий», — пишут исследователи в своей статье.

В ходе предыдущих исследований ученые установили, что растениям будет тяжело расти на марсианской почве без добавления в нее питательных веществ. Для этого и нужна люцерна.

Исследователи создали в лабораторных условиях грунт, который был максимально похож на марсианский реголит, а затем проверили, как в нем будут расти семена различных растений. Оказалось, что люцерна может расти в нем так же, как и в обычной почве, без добавления удобрений.

Затем ученые повторили эксперимент, использовав люцерну в качестве удобрений. Им удалось вырастить репу, редис и салат – растения, которые не требуют особого ухода, быстро растут и не нуждаются в большом количестве воды.

Вместе с тем, существует одна загвоздка: для выращивания растений необходима пресная вода. Исследования показывают, что соленая вода, доступная Марсе, может быть обработана бактериями, а затем отфильтрована через вулканическую породу. В результате можно получить пресную воду, которая необходима для роста растений.

Существует еще множество вопросов, на которые необходимо найти ответы. В частности, неизвестно, насколько точно мы можем воссоздать марсианскую почву, находясь на Земле. Вполне вероятно, что когда мы окажемся на Красной планете, грунт будет вести себя иначе, чем в лаборатории.

В почве из лаборатории также отсутствовали некоторые токсические соли, которые каким-то образом нужно будет удалить из реголита.

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