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Зеленский: Украину сегодня защищают около 1 млн человек

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  • 22.08.2022, 20:35
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Зеленский: Украину сегодня защищают около 1 млн человек
Владимир Зеленский

С начала полномасштабного вторжения РФ количество ветеранов и участников боевых действий в Украине удвоилось.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил, выступая на открытии форума ветеранов и волонтеров «Защитники. Перекличка», которое «1+1» транслировал в эфире национального телемарафона.

По его словам, в конце февраля ветеранское сообщество в Украине насчитывало около 500 тыс. человек. Сегодня Украину в рядах Вооруженных сил Украины и других соединениях защищают около 1 млн мужчин и женщин.

«Что такое этот миллион? Это значит, что после нашей победы над российскими террористами у каждого будут родственники-ветераны, или друзья-ветераны, или знакомые-ветераны. Ветеранское сообщество станет одним из наибольших сообществ в Украине. Это значит, что нужны соответствующие перемены в государственной политике и общественном восприятии ветеранов», – сказал глава государства.

Он акцентировал внимание на том, что уважение к защитникам должно проявляться не в словах и обещаниях «под определенную дату», а в конкретных делах.

«Каждый из них должен почувствовать, что Украина может быть благодарной», – отметил президент Украины.

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