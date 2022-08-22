Украинцы показали момент подрыва моста на Донбассе 22.08.2022, 20:49

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Видеофакт.

Силы специальных операций ВСУ опубликовали эксклюзивное видео подрыва моста в Донецкой области, что стало преградой для оккупантов.

В ССО объяснили, что большое внимание уделяют уничтожению логистики, путей поставок и маневров российских оккупантов. Для этого воины ССО используют разнообразные способы и совершают атаки на многих, в том числе и чувствительных для инфраструктуры участках, временно контролируемых врагом, рассказали в подразделении.

«Это видео снято несколько недель назад, но по определенным причинам публикуем его только сегодня. В результате подрыва мост в Донецкой области стал для россиян преградой», – сказано в сообщении.

В ССО отметили, что после деоккупации уничтоженные украинские объекты будут восстановлены, «в отличие от российских оккупантов».

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