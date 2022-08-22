Сербия ищет альтернативу российской нефти 3 22.08.2022, 21:11

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С 1 ноября страна не сможет получать нефть из РФ.

С 1 сентября Сербия не сможет получать нефть из России через Адриатическое море. Об этом 22 августа заявил президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции, сообщило агентство Novinite.

Также Сербия не сможет получать нефть по трубопроводу через Хорватию.

Он заявил, что страна ищет альтернативу российскому сырью, которое осенью попадет по санкции Европейского союза. Кроме того правительство хочет найти новые «коммерческие хранилища для обеспечения запасов». Как варианты власть рассматривает импорт с Ирана, но он будет дороже российской нефти на 31 за баррель, что приведет к потерям для бюджета в размере $600 млн в год.

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