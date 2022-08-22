Замминистра сельского хозяйства в разы солгал о надоях молока 3 22.08.2022, 21:34

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Иван Смильгинь озвучил красивые цифры, которые не соответствуют действительности.

Иван Смильгинь, заместитель министра сельского хозяйства, в эфире ОНТ рассказал о феноменальных успехах белорусского агросектора, пишет «Наша Нива».

«Все, кто сомневался в рентабельности вложений в эту сферу, сегодня вынуждены признать результативность работы нашего агросектора», — говорится в сюжете.

«Лет 15 назад доили на одну корову около 2 тонн молока в год. Сегодня уже по итогам 2021 года у нас надои 5,5! Начиная с 2008 года, была проведена работа по строительству и реконструкции молочно-товарных ферм. Появились новые фермы, роботизированные», — говорит Иван Смильгинь.

Цифры красивые, но неправдивые, рассчитанные на людей, которые ничего не помнят.

Например, в 2005 году удой от одной белорусской коровы был 3,7 тонны. В 2006 году — 4 тонны. Конечно, это меньше, чем сейчас, но явно не 2 тонны, как говорит чиновник. Кстати, на сайте ОНТ в расшифровке слов чиновника пропагандисты сделали оговорку по Фрейду, назвав белорусские фермы «работизированными» от слова «раб», а не от слова «робот».

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