Доллар стал дороже евро 22.08.2022, 21:48

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Паритет пройден.

В понедельник, 22 августа, американский доллар стал стоить больше, чем евро.

В июле впервые почти за 20 лет был зафиксирован паритет евро и доллара (иными словами – обменный курс 1 к 1), но затем евро частично отвоевал свои позиции.

Сегодня он опустился до нового минимума – 0,9928 за доллар.

В последние годы курс евро колебался на уровне 1,15–1,25 за доллар. С начала 2022 года котировки упали более чем на 15%, но снижение курса евро началось еще раньше – в первой половине 2021 года.

Причиной этого тренда является ожидание рынка, что Федеральная резервная система США ради борьбы с инфляцией будет повышать процентные ставки быстрее и радикальнее, чем Европейский центральный банк.

Второе объяснение падения евро – перспектива тяжелой зимы.

Сегодняшнее снижение курса евро может быть только началом более глубокого падения, пишет Bloomberg.

Аналитики Morgan Stanley прогнозируют, что к концу квартала курс снизится до уровня 97 евроцентов за доллар, а в Nomura International ориентируются на 97,5 евроцента. После этого рынки может ожидать уровень 95 евроцентов за доллар или еще меньше.

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