Доллар стал дороже евро
- 22.08.2022, 21:48
- 4,954
Паритет пройден.
В понедельник, 22 августа, американский доллар стал стоить больше, чем евро.
В июле впервые почти за 20 лет был зафиксирован паритет евро и доллара (иными словами – обменный курс 1 к 1), но затем евро частично отвоевал свои позиции.
Сегодня он опустился до нового минимума – 0,9928 за доллар.
В последние годы курс евро колебался на уровне 1,15–1,25 за доллар. С начала 2022 года котировки упали более чем на 15%, но снижение курса евро началось еще раньше – в первой половине 2021 года.
Причиной этого тренда является ожидание рынка, что Федеральная резервная система США ради борьбы с инфляцией будет повышать процентные ставки быстрее и радикальнее, чем Европейский центральный банк.
Второе объяснение падения евро – перспектива тяжелой зимы.
Сегодняшнее снижение курса евро может быть только началом более глубокого падения, пишет Bloomberg.
Аналитики Morgan Stanley прогнозируют, что к концу квартала курс снизится до уровня 97 евроцентов за доллар, а в Nomura International ориентируются на 97,5 евроцента. После этого рынки может ожидать уровень 95 евроцентов за доллар или еще меньше.