Украинские военные «приземлили» российский беспилотник

Украинские военные «приземлили» российский беспилотник2
- 22.08.2022, 21:57
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«Орлан-10» был уничтожен в Херсонской области.
Вооруженные силы Украины сбили российский беспилотник «Орлан-10” в небе над Херсонской областью.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Оперативное командование «Південь» в фейсбук.
«В районе Высокополья «Орлан-10» уничтожен в процессе выполнения задания», — написали военные.
При этом отмечается, что украинские зенитно-ракетные подразделения контролируют ситуацию в небе Херсонской области и не позволяют россиянам проводить разведку.