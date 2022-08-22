Украинские военные «приземлили» российский беспилотник 2 22.08.2022, 21:57

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«Орлан-10» был уничтожен в Херсонской области.

Вооруженные силы Украины сбили российский беспилотник «Орлан-10” в небе над Херсонской областью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Оперативное командование «Південь» в фейсбук.

«В районе Высокополья «Орлан-10» уничтожен в процессе выполнения задания», — написали военные.

При этом отмечается, что украинские зенитно-ракетные подразделения контролируют ситуацию в небе Херсонской области и не позволяют россиянам проводить разведку.

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